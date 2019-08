Straatbeeld: auto's op de Parade

Grotere Gamma lastig voor één rechter

16:13 DEN BOSCH - De uitbreiding die bouwmarkt Gamma aan de Vogelstraat tegenover het politiebureau in Den Bosch wil, past niet in de nieuwste beleidsplannen van de gemeente uit 2018. En daarom wordt weer teruggevallen naar de nota detailhandel 2011. En dan past een grotere bouwmarkt (ook) weer niet in het beleid van de gemeente. Althans, dat vindt de gemeente.