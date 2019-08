Straatbeeld: 'Help, de telefoon gaat’ bij Man Bijt Hond

Zo ongeveer moet het rubriekje gaan, dat komende week te zien zal zijn in een nieuwe reeks van Man Bijt Hond, het televisieprogramma dat op ongeëvenaarde wijze de gewone Nederlander in beeld brengt. Daarom staat in de Visstraat de hele dag een comfortabele stoel, een tafeltje en die telefoon, waar Bosschenaren een gesprek kunnen voeren.

Of het resultaat direct maandag al te zien is, is nog niet duidelijk. Dan is in elk geval wel de eerste aflevering te zien op SBS6 sinds het programma eind 2015 werd gestaakt door de publieke omroep. Man Bijt Hond is elke werkdag te zien om 19.30 uur.