Straatbeeld: Oude bus moet het nieuwe Smart Square laten zien

Uitgangspunt daarbij is de winnaar van de ontwerpwedstrijd van de BAI , de Smart Box. Bedoeling is dat dat plan gerealiseerd gaat worden. En dus staan er in de wagen van het IoT Stadslab meerdere schermen, waarop het nieuwe plein op verschillende manier wordt getoond. Ook zijn er Virtual Reality brillen, waarop bezoekers op hun eigen telefoon het winnende ontwerp kunnen zien.

,,Omdat mogelijk te maken heeft de afdeling Erfgoed tientallen foto's gemaakt van de maquette”, vertelt Projectmedewerker van IoT Stadslab Aron van Lith. En zo is de 3D-tekening gemaakt, waarmee mensen met de VR-bril over het plein kunnen lopen om te zien hoe het worden gaat. Het plein is daarvoor ook in beeld gebracht is met drones en een 3D-scan. De bus is donderdag en vrijdag te bezoeken tussen 11 en 15 uur.