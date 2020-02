Straatraces in Maaspoort: ‘Dat moet nog een keer goed mis gaan’

Maaspoort wil permanente verlaging snelheid A2 en A59 naar 100 km: petitie gestart

11:56 DEN BOSCH - Wijkraad Maaspoort is een petitie gestart om de maximumsnelheid op de snelwegen A2 en A59 blijvend te verlagen naar 100 km per uur. ‘100 is genoeg overdag en in de nacht’ vindt de wijkraad.