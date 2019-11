Straf niet alleen de horeca zo hard mogelijk voor het schenken van alcohol aan minderjarige

‘Complete verbijste­ring’ over verkeers­proef in Bossche wijk: verkeer door woonwijk geloodst

7:05 Za 30 nov. Nee, ze zijn echt niet tegen een groene Onderwijsboulevard in plaats van die lelijke plak asfalt nu. Maar lukraak wegen afzetten? Dat schiet bewoners in het Paleiskwartier in het verkeerde keelgat. Want al die studenten zijn na zes uur en in het weekend weg. De bewoners blijven met afgesloten wegen achter.