Straks breeduit fietsen op Oude Bosschebaan in Helvoirt richting Loonse en Drunense Duinen

Bloed prikken in coronatijd? Lang geduld a.u.b.

10:02 SCHIJNDEL/DEN BOSCH - Bloed prikken? Gaat u maar in de rij staan. Of zitten, want er is genoeg ruimte in sporthal De Dioscuren in Schijndel. Vanwege corona gingen veel bloedprikposten in de regio Den Bosch op slot. En dat kan nog wel eens leiden tot lange wachttijden.