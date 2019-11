Straks geen hoogspanningsmast meer recht voor de deur in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch ligt over een jaar of vijf, zes een deel van de hoogspanningskabels onder de grond. De gemeente heeft zich gemeld voor een regeling waarbij netbeheerder Tennet over een lengte van ongeveer 7,5 kilometer bovengrondse lijnen onder de grond gaat leggen. Dat werk moet in 2025-2026 klaar zijn en kost 27 miljoen euro: 3,5 miljoen euro per kilometer.

Nu Den Bosch zich heeft gemeld, gaat Tennet onderzoeken wat er waar moet gebeuren: wat is het verstandigste tracé en welke obstakels komt de netbeheerder boven en in de grond tegen? Het ondergrondse tracé hoeft dus niet per se hetzelfde te zijn als het bovengrondse tracé.

Niet per se meer ruimte voor woningbouw

Volgens wethouder Roy Geers staan op het traject zo'n 1600 woningen en vier scholen. ,,Door de lijnen in de grond te leggen worden de magnetische velden verkleind. Die zijn bovengronds zo’n tachtig meter, onder de grond nog zo'n twintig meter.’’ Dat er door het ‘verbergen’ meer ruimte ontstaat om woningen te bouwen, ontkent de wethouder. ,,Dat gaat op veel plaatsen lang niet altijd op.’’

Den Bosch telt in totaal 23 kilometer aan bovengrondse lijnen. Het gekozen traject van 7,5 kilometer loopt van de bebouwing in De Groote Wielen over de A2 over de wijken en buurten De Donk, De Rompert, De Hambaken, richting station Oost, Buitenpepers, Orthen, De Slagen naar De Herven.

Oss gaat juist woningen bouwen

Opvallend: in buurgemeente Oss worden nieuwbouwwoningen gebouwd onder dezelfde hoogspanningsleidingen gebouwd die in Den Bosch uitkomen en in de grond verdwijnen. Daarmee gaat Oss tegen het advies van de Rijksoverheid in. Die raadt gemeenten en netbeheerders aan om geen nieuwe woningen te bouwen in de buurt van hoogspanningslijnen of geen nieuwe lijnen aan te leggen in de buurt van woningen.