Straks lekker door kunnen rijden op de N65 betekent ‘winst’ voor Brabantse economie

Ombouw N65 leidt tot veel weerstand maar biedt óók nieuwe kansen

21 augustus VUGHT - Van het verbinden van het rijksmonumentale station met herinneringscentrum Kamp Vught tot aan het oplossen van het waterprobleem in ‘fuchte’. Als de nieuwe N65 in 2024 klaar is, ziet Vught er heel anders uit en dat biedt nieuwe kansen.