Straks lekker wokken, maar eerst even een pop-up prik halen in Den Bosch

„Zijn we nú al veilig?”, reageert Marie-Claire van den Heuvel (59) uit Rosmalen met een ietwat schalkse lach, kort nadat ze is gevaccineerd en een GGD-medewerker heeft aangegeven dat het mondkapje af mag. In een aparte tent moet ze nog volgens de standaardprocedure een kwartiertje ‘nablijven’ ter controle. „Mwah, de prik stelde niks voor. Één keer knipogen, en het was al voorbij”, doet ze uit de doeken. ,,Handig dat je hier zonder afspraak terecht kunt. Dat heeft in mijn geval drempelverlagend gewerkt. Ik heb weliswaar geen plannen om binnenkort in het vliegtuig te stappen. Maar in januari word ik zestig. Dat wil ik graag vieren met onder andere een overnachting in het Efteling Hotel. Fijn als je daarvoor dan geen speciale test hoeft te doen.”