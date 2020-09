Strandjes genoeg in Den Bosch, maar op hét stadsstrand bleef het stil deze zomer

Bosschenaren konden tijdens de Bossche Zomer hun voetjes in het zand zetten op de Costa del Silo op de Tramkade. En dat gaat nog even door, want de organisatie heeft tot 15 oktober een vergunning gekregen. ,,We hebben hier op de Tramkade de afgelopen jaren onze nekken uitgestoken. En dan is het fijn als je ziet dat zoiets lukt. We zijn er heel trots op”, aldus Kirsti Pol van Stichting De Conceptenbouwers.