Streep door fors hogere terrasvergoedingen in Den Bosch

Wethouder Jan Hoskam (financiën) voelde de bui maandagavond tijdens de commissie bestuur, waarbij de begroting van volgend jaar centraal stond, al hangen. Hij trok na het horen van de fractievoorzitters direct het boetekleed aan. ,,Dit is niet goed gegaan. We hadden écht op een andere manier moeten communiceren.’’ Om vervolgens ook maar direct aan te geven dat hij wil kijken naar een andere manier van invoering. ,,Ik ga op zoek naar een fasering’’, gaf Hoskam aan dat de vergoedingen niet in één keer in 2019 worden ingevoerd.

De meerderheid van de raad liep te hoop tegen de exhorbitante verhoging. In het Paleiskwartier is de verhoging maar liefst 350 procent en in Rosmalen 100 procent. De ondernemers in de horecagebieden Parade, Uilenburg en Markt komen er goedkoper vanaf: 7 procent verhoging, maar zij betalen nog steeds het hoogste tarief. Eerder al noemde voorzitter Roy van Veghel van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Rosmalen de verhoging voor zijn leden ‘buiten elke proportie’. Een ondernemer met een terras van 50 vierkante meter betaalt dit jaar 617 euro en vanaf volgend jaar 1250 euro. En collega-voorzitter Bernard Kuenen van de Bossche afdeling van KHN was niet minder boos. ,,We hebben geregeld en goed overleg met de gemeente. Maar hier is het nooit over gegaan.”