Streep door ‘pijnlijke bezuiniging’ voor sportende Bossche senioren

Nu mondeling examen doen is extra spannend voor leerlingen in speciaal onderwijs: ‘Ze zitten hier allemaal met klamme handjes’

22 juni DEN BOSCH - ,,Heel anders’’, zegt Jessy Meeusen (17) over de mondelinge examens die hij deze dagen aflegt bij de school voor voortgezet speciaal onderwijs het Dieze College in Den Bosch. Vorig jaar zakte hij, nu moet het gebeuren in coronatijd, met allemaal extra regels. Deze examens zijn nu leidend. En dan zijn ze in Den Bosch ook nog eens een van de eersten in Nederland.