Streep onder ‘nattevoetentijdperk’ bij Oosterhoeve

Op een sappige weide lijken Teun en Otto als twee onafscheidelijke vrienden het prima met elkaar te kunnen vinden. Hoewel hun namen anders suggereren, zijn het alpaca’s van negen en tien jaar oud. Uiterlijk zijn ze eenvoudig van elkaar te onderscheiden: Otto is een typisch ‘wollige’ verschijning; Teun is wat smaller, met name in het gezicht. ,,Misschien is-ie juist daarom wat schuwer”, luidt de psychologische verklaring van stagiair Jarno Vorstenbosch.

Hoefproblemen

Na het spreken van enkele liefdevolle woordjes Spaans blijkt die uitleg toch op drijfzand te baseren. Joëy, een vrolijke en sociale hengst van bijna 28 lentes, komt er ook eens lekker bij staan om deel te nemen aan het ‘groepsgesprek’. ,,Sinds de renovatie is er veel veranderd, wat uiteraard van invloed is geweest op het gedrag van de dieren”, benadrukt Anja Kouwenberg, al twintig jaar coördinator van de kinderboerderij. ,,Voorheen lag er bij de ingang van de stal, op de scheidingslijn met de weide, vaak een grote plas. Dat was elke winter. Onze dieren zagen er telkens enorm tegenop om door dat koude water te banjeren. Het gevolg was dat er weinig beweging van de stal naar de weide en vice versa te constateren was. Al die nattigheid hielp tevens hoefproblemen in de hand, vooral bij de oudere dieren zoals Joëy en Donkey, een ezel van inmiddels 36 jaar. Het wateroverschot had eveneens een negatieve invloed op het gras. Dat alles is gelukkig verleden tijd.”

Twee fasen