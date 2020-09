Street art work brengt verleden en toekomst Tramkade samen

Om het eerste lustrum te vieren, is vrijdagmiddag ter plekke een begin gemaakt aan een omvangrijk street art work met als werktitel IDIDIT. Het project, bedacht door de gerenommeerde kunstenaar Tet Noten en uitgevoerd door de grafisch ontwerpers Edwin Vollebergh (Studio Boot), Sam Gulpen (Detlet) en Marloes van Dijk (Studio Daad), brengt het verleden en de toekomst met behulp van wegenverf op symbolische wijze bijeen. In circa vijftig grote gele vlakken verschijnen in verschillende letterstijlen allerlei rake quotes die in min of meerdere mate in relatie (behoren te) staan tot De Tramkade.

‘Stoutse verwachtingen overtroffen’

Aansluitend blikte oud-wethouder Geert Snijders met zichtbare trots terug op de afgelopen vijf jaar. ,,Het culturele experiment van placemaking heeft tot nu toe de stoutste verwachtingen overtroffen. De Tramkade geniet inmiddels een regionale en zelfs landelijke bekendheid. Zowel op het terrein van cultuur als circulaire economie. En dan te bedenken dat dit voorheen een desolaat gebied was, berucht vanwege de overlastgevende stank van een veevoederfabriek.”

Behalve het verleden kwam ook de toekomst aan de orde. ,,De komende vijf jaar zijn we van plan om hier een soort ‘basiskamp’ in te richten, met het oog op de komst van de Bossche Stadsdelta. De prachtig opgepimpte silo’s kunnen mogelijk een rol spelen bij het opwekken en vasthouden van energie. Met daarbij de actuele energietransitie als leidraad. Een ander idee is om aan deze industriële omgeving parkachtige elementen toe te voegen”, aldus Kirsti Pol namens De Mengfabriek.

Zuurstof voor de stad

,,We zijn vastberaden om de komende jaren de ingeslagen weg te vervolgen. Exposities, dansavonden en andere culturele events: dit alles betekent in menig opzicht zuurstof voor de stad! Maar we zijn nog lang niet klaar met onze missie. Mooi en hoopgevend om te zien dat ook steeds meer kruisbestuivingen en nieuwe collectieven ontstaan”, aldus Simone Kramer namens het Werkwarenhuis.

In de wandelgangen -er is nog niets officieel bevestigd- wordt beweerd dat het World Skate Center binnen afzienbare termijn gaat verhuizen naar de Kaaihallen. Daarnaast komt er in de loop van 2021 op De Tramkade een ‘straatje’ waarin makers zichzelf én hun ambacht kunnen presenteren. Het oorspronkelijke concept ‘De Zelfgemaakte Stad’ krijgt dan nog méér cachet.