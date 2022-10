Stress bij de voedselbank: aantal klanten in Den Bosch schiet omhoog, aanbod voedsel wordt steeds minder

over de tong Bij Noble in Den Bosch is het menu prima, maar ook wat zuinig op het bord

DEN BOSCH - Restaurant Noble in Den Bosch onder leiding van SVH Meesterkok Edwin Kats staat al enkele jaren in de Michelingids vermeld met een ster. De gerechten waren heerlijk maar we hadden graag iets meer op ons bordje om er echt van te kunnen genieten.

20 oktober