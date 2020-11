Strijd tegen overlast Bossche daklozen? ‘We willen geen handlanger van de gemeente zijn’

Omwonenden en ondernemers klagen al jaren steen en been over overlast die wordt veroorzaakt door cliënten van verslavingsinstelling Novadic-Kentron en degenen die juist niet in het gebouw worden opgevangen. Klachten over drugsgebruik op straat, overnachten in portieken en agressief bedelen.



Wethouder Van Olden benadrukt overigens dat de overlast in de buurt niet alleen door de cliënten van de opvang wordt veroorzaakt. ,,Er zijn ook mensen en vrienden die elkaar in de buurt van het station opzoeken; die komen echt niet allemaal uit de opvang.’’