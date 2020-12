Stroom opwekken in eigen wijk komt in Sparrenburg steeds dichterbij

Stroom opwekken met een veld zonnepanelen op een paar meter van je eigen achtertuin. Of douchen dankzij koude-warmte opslag in je buurt? Het wordt in de wijk Sparrenburg een serieuze mogelijkheid. Een bewonerscoöperatie wil dat de woonwijk snel zelfvoorzienend wordt.

Achter de schermen wordt er al langer over gedacht en aan gewerkt. De wijkraad was aanvankelijk de kartrekker. Als onderdeel van de wijkvisie werd ook gekeken naar de duurzaamheid in de wijk. Er moet aan de jaren '70-woningen nog het nodige gebeuren aan isolerende maatregelen. En daarnaast borrelde het idee op om voor de energie niet afhankelijk te zijn van externe bronnen. Verschillende plekken aan de randen van de groene woonwijk lenen zich uitstekend voor eigen energieproductie. En dat past prima in de plannen die de gemeente heeft.

,,De voormalige vuilstort langs de Graafsebaan is bij voorbeeld een prima plek om energie op te wekken", zegt Arno Gramsma. Hij is als wijkbewoner een van de leden van de werkgroep energiefabriek Sparrenburg die het energieproject handen en voeten moeten geven. De komende weken wordt een belangrijke stap gezet: de oprichting van een officiële coöperatie.

Op de voormalige vuilstort groeit de laatste jaren alleen maar mais. Ook de eigenaar van het perceel is volgens Gramsma geinteresseerd om er meer mee te doen. Een andere plek die ook geschikt is zijn de veldjes van Korsten. Die liggen naast de T.M. Kortenhorstlaan en het spoor. Deze plekken hebben ook nadelen omdat ze in ‘het zicht’ liggen. Velden van zonnepanelen kunnen dan al snel (licht)overlast opleveren. Een derde plek is het terrein van nertsenfarm Rios Mink. In de eerdere plannen zou dat terrein pas over een paar jaar vrij komen. Maar vanwege de corona-besmettingen zijn alle fokkerijen nu al dicht en ontruimd.

De cooperatie ook kijken nhaar mogelijkheden om daar energie te gaan opwekken. ,,Dat zou dan in combinatie moeten met eventueel bouw van woningen", verwacht Gramsma. Anders kan het financieel vermoedelijk niet eens rond komen. ,,Eerst maar eens informeren bij eigenaar Van Deurzen wat die ermee wil", zegt Gramsma. Zolang die eigenaar is van het perceel kunnen wijkbewoners en gemeente van alles willen, maar gaan er niet over. Het zou Gramsma niet verbazen als de gemeente al wel contact heeft gezocht met de nertsenfokker.

Als de cooperatie een feit is wil ze verder gaan met het bewust maken van de wijk van de noodzaak dat het anders moet (en kan). Er zijn al vrijwilligers die als ambassadeurs die boodschap verkondigen. ,,Zo'n hele operatie is afhankelijk van subsidiemogelijkheden, maar valt of staat vooral met het draagvlak in de wijk.”