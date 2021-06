Stroomstoring in deel Bossche binnenstad

Column De eikenpro­ces­sie­rups leeft voort als herinne­ring aan de Tourstart van 25 jaar geleden

26 juni Wat herinnert in Den Bosch nog aan Le Grand Départ van 1996, aan die drie dagen dat de hoofdstad van Brabant de uitvalsbasis was van de Tour de France? Op Bastion Sint-Antonie, in het Plantsoen aan de Hekellaan, staat een eik, het enig overgebleven Tour-souvenir in de stad.