Student van het Jaar Shalina wint met eigen lingerielijn voor vrouwen met kleine cupmaat

Wethouder Geers opnieuw onder vuur over Dierenbos Vinkel, verzweeg hij een brief van de parkeige­naar?

6:58 DEN BOSCH - Voor de tweede keer in nog geen week tijd komt het optreden van wethouder Roy Geers rond het illegaal wonen op Dierenbos in Vinkel onder een politiek vergrootglas te liggen. De volledige oppositie wil komende week weten waarom Geers afgelopen woensdagavond verzweeg dat hij een brief over het gedogen van de illegale bewoning van parkeigenaar Libéma had ontvangen. Terwijl de parkeigenaar die enkele dagen eerder wél had gestuurd.