Studente van HAS in Den Bosch worstelt met Deens vaccin: geen QR-code

Bossche­naar figurant in nieuwe thrillerse­rie over terroristi­sche aanslag: ‘Het is heel gaaf om te doen’

DEN BOSCH - ,,Er zijn vanochtend schoten gevallen. Er liepen mannen rond met een kalasjnikov. En volgens mij is er een dode gevallen.’’ Gery de Bruin, voorzitter van winkeliersvereniging De Helftheuvelpassage, zegt het zonder blikken of blozen. Dat is ook niet zo gek, want hij weet hoe het zit.

10 januari