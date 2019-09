Studenten Bossche Koningstheateracademie treden op in Oisterwijk; met veiling

Miles of Pleasure rally voor goed doel viert eerste lustrum

13:30 VUGHT - De vijfde editie van de Miles of Pleasure rally finisht dit jaar op vrijdag 27 september voor het terras van Hemels bij DePetrus in Vught. De afgelopen vier jaar keerde de Stichting Miles of Pleasure bijna 140.000 euro uit aan verschillende lokale goede doelen.