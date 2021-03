Studenten hebben weer een plekje: Huis73 opent de deuren in Den Bosch, Rosmalen én Vught

Bureau Brabant toont achttien verdachten van rellen in Den Bosch herkenbaar in beeld

6 maart DEN BOSCH - In een een extra thema-uitzending van Bureau Brabant zijn achttien verdachten herkenbaar in beeld gebracht. Sommige van hen zijn op maandagavond 25 januari tijdens de avondklokrellen in Den Bosch in drie geplunderde winkels geweest.