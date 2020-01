Studenten in Den Bosch zijn het beu: ‘Gemeente doe wat aan die woningnood’

Nu Kingsland vertrekt is de vraag: is er straks nog wel iets te doen met Koningsdag in Den Bosch?

18:35 Do 23 jan. Er staat dit jaar geen groot podium op de Markt en ook Kingsland vertrekt. Is er straks nog wel enig leven in Den Bosch met Koningsdag? Ondernemers hopen in elk geval dat de feestdag niet doodbloedt. En ziedaar: er komt waarschijnlijk ook een nieuwe jongerenfestival, stelt de wethouder gerust.