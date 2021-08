Studenten krijgen toch hun feestje op terrein Zomerfestival bij Autotron

DEN BOSCH - Op dit moment zijn de introductieweken in Den Bosch in volle gang, maar een échte afsluiter zoals het traditionele INTRO Festival leek er dit jaar niet in te zitten. ‘Leek’, want er kom wel degelijk een feestje. Komende donderdag mogen 750 studenten feesten tijdens Studance.