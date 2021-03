Studenten moeten gaan zeuren op het Stadhuis, zo lijkt het alsof ze weer op school zijn

Nieuw Theater aan de Parade nu al bijna twee miljoen euro duurder

3 maart DEN BOSCH - Nog voor er een wandje tegen de grond gegaan is of een toiletblok is gesloopt, valt het nieuwe Theater aan de Parade al minimaal 1,8 miljoen euro duurder uit. Dat komt door de vertraging in de sloopwerkzaamheden. Die zouden in december moeten beginnen, maar de gemeente verwacht dat deze pas medio april daadwerkelijk van start gaan.