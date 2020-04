Studenten plassen van vier hoog naar beneden en draaien harde muziek in Den Bosch

Zingen via computer in aparte kamertjes en wég zijn de taptoe’s

19:33 DEN BOSCH - In deze tijden van crisis gaan de ogen nogal snel naar de grote cultuurinstellingen en -evenementen. Maar hoe zit het met de kleintjes in Den Bosch, de harmonieën en de koren? Voor het koor Duketown Ladies zit Spanje er dit jaar niet in. Harmonie Amantius verliest 25.000 euro. Den Bosch belooft steun, maar ‘de ellende is groot’.