Studieresultaten hebben bij Rodenborch College de prioriteit, sportprestaties staan op plek twee

De middelbare school sprong tien jaar geleden in het gat dat in de regio ontstond toen het Koning Willem I College in Den Bosch haar LOOT-status (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) verloor. In het begin had de school vijftig leerlingen met een LOOT-status (5 procent van de 900 leerlingen in totaal). Inmiddels is het aantal gegroeid naar 440 leerlingen (meer dan 25 procent van de 1600 leerlingen in totaal).