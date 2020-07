Studio's Zayaz in project Amadeiro Bosche binnenstad al in 2021 beschikbaar

Het plan bestaat verder uit kantoren in het bestaande middendeel van het gebouw aan de Prins Bernhardstraat en 158 nieuwbouwwoningen in het middensegment en vrije sector huur op het voormalige parkeerterrein. Deze nieuwe woningen worden pas in 2023 opgeleverd.

Behoefte groeit

Omdat het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens groeit ziet Zayaz de behoefte aan betaalbare, kleinere woningen toenemen. Coördinator ontwikkeling Berry Brekelmans van Zayaz: ,,Met deze 1-kamerappartementen midden in het centrum van Den Bosch voegen we een aantrekkelijk, duurzaam en betaalbaar woonproduct toe aan de woningmarkt. We verwachten de studio’s in de tweede helft van 2021 aan te kunnen bieden via Woonservice.”