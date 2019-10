Stuivertje wisselen voor kinderburgemeester Gestel: Houtman begint, Kroon neemt afscheid

SINT-MICHIELSGESTEL - Madelief Houtman uit groep acht van basisschool Fonkel in Den Dungen is gisteravond door burgemeester Han Looijen geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel. Houtman volgt Michelle Kroon op die een jaar lang kinderburgemeester was.

Kroon stelde voor om in de toekomst op de wijze van Marco Borsato bij de Voice Kids elk jaar een barbecue te houden voor oud-kinderburgemeesters. Burgemeester Han Looijen kreeg van de scheidend kinderburgemeester daarvoor alvast een kookboek met lekkere barbecue-tips.

Volledig scherm De nieuwe kinderburgemeester Madelief Houtman. © Domien van der Meijden

Madelief Houtman staat te trappelen om te beginnen, zegt ze zelf. ,,Ik ben trots dat ik de keten van kinderburgemeester mag dragen. Ik wil mijn best doen voor alle kinderen in alle dorpen van deze gemeente. Of ze nu rijk of arm zijn.” En richting de raadsleden van Sint-Michielsgestel, maar ook aan alle bezoekers gaf ze te kennen: ,,Jullie kunnen altijd bij mij terecht als je vragen hebt.”

Michelle Kroon liet weten een superjaar te hebben gehad als kinderburgemeester. ,,Heel speciaal om met carnaval mee op pad te gaan. Maar ook naar de brandweer en politie, naar de Voedselbank en zelfs met de nieuwe burgemeester in een legervoertuig tijdens het 75-jarige bevrijdingsfeest. Mensen vragen mij wel eens wie de leukste burgemeester is: Jan Pommer of Han Looijen. Ze waren allebei erg leuk om mee te maken.”

Volledig scherm Michelle hangt de ambtsketen voor kinderburgemeesters om bij haar opvolger: Madelief Houtman. © Domien van der Meijden

Burgemeester Han Looijen bedankte Kroon en wenste Houtman veel succes. ,,Michelle en ik hebben erg veel lol gehad samen. En zij had iets speciaals wat ik niet zo goed had geregeld. Toen we naar de Piet van de Leebrug gingen voor de onthulling van het vliegtuigmonument, had ik geen auto en geen chauffeur. Zij wel. Gelukkig mochten we samen met haar moeder meerijden naar die plek.”