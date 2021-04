Stuk bos en heide in brand op Vughtse Heide

Driek en Mien zijn zeventig (!) jaar getrouwd: ‘De jaren gaan tellen’

10:36 DEN BOSCH – Elkaar in 1949 op de dansschool leren kennen, in 1951 getrouwd en sinds 1963 woonachtig in de Demerstraat in Den Bosch. Het zijn drie jaartallen die het inmiddels zeventig jaar durende huwelijk van Driek (90) en Mien (86) Ender markeren. Niet veel mensen kunnen het tegenwoordig nog zeggen, maar dit echtpaar viert deze week zijn platina huwelijksjubileum. Vanwege corona niet op een grote manier, maar dat het een feestelijke dag wordt, staat als een paal boven water.