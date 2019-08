Stunts met rolstoel bij opening Inclusieve Park bij Zuid-Willemsvaart

VIDEO VS-ambassa­deur Pete Hoekstra op bezoek in Best en Vught voor Liberation Route

29 augustus BEST - Hij is gekleed op een fietstocht: ‘lange’ korte khaki broek, blauwe polo en uiteraard sneakers. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra (66) staat bij museum Bevrijdende Vleugels in Best met een aantal collega-ambassadeurs en consuls klaar om per elektrische fiets een deel van ‘Liberation Route Europe’ te verkennen die in september 1944,75 jaar geleden, geallieerde troepen naar zuidelijk Nederland voerde.