Sturen, AirPods en zonnebril gestolen bij meerdere auto-inbraken in Den Bosch

DEN BOSCH - Het was de afgelopen tijd flink raak in Den Bosch. In juni werden er meerdere auto-inbraken gepleegd, waarbij opmerkelijke dingen werden gestolen.

Zo werd er tussen vrijdag 19 juni 23.00 uur en zaterdag 20 juni 09.30 uur ingebroken in een Mercedes Benz welke geparkeerd stond aan het Beatrixpark. De rechter achterruit werd ingeslagen om op die manier het voertuig te ontgrendelen. Vervolgens heeft de dief het stuur van de auto en een zonnebril gestolen.

Diezelfde nacht is er ingebroken in Mercedes Benz die aan de Vasco Da Gamastraat stond. Het kleine raampje, linksachter bij het passagiersportier, is ingetikt. Ook uit die auto werd het stuur meegenomen.

AirPods, autoradio en navigatiesysteem

In de nacht van zondag 21 juni werd er ingebroken in een Tesla aan de Helftheuvelpassage. Ook daarbij werd een ruit ingeslagen, waarna uit het voertuig onder andere geld en AirPods zijn weggenomen.

Een week later wordt er tussen zondag 28 juni 15.00 uur en maandag 29 juni 07.15 uur opnieuw toegeslagen. Dit keer aan de Admiraliteitslaan. De ruit aan de passagierszijde van een Volkswagen Polo sneuvelt. Dieven namen de autoradio mee.

Een dag later is er een navigatiesysteem uit een Volkswagen Golf gehaald die op de Kruiskampsingel stond. Ook bij die auto werd er eerst een ruit ingeslagen. Een getuige hoorde een knal en zag vervolgens twee personen, welke in het donker gekleed waren, in de richting van het dierenparkje lopen. Hierop heeft de getuige de politie gebeld. De verdachte werd niet meer gevonden.

Autostuur: wat moet je ermee?

In maart dit jaar waarschuwde de politie voor rondtrekkende Oost-Europese bendes die op bestelling dure onderdelen uit auto’s schroeven in de omgeving van Eindhoven. Of diezelfde bendes ook in Den Bosch actief zijn, is niet bekend.