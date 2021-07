Subsidiekraan voor De Poort in Den Bosch terecht dichtgedraaid, bestuursrechter steunt gemeente

Grootse opgraving in centrum Vught: ‘De sporen zeggen iets over het ontstaan van het dorp’

20 juli VUGHT - Wat sporen en verkleuringen in de grond en Middeleeuwse potten en scherven. Een leek ziet er weinig in maar schijn bedriegt. Volgens deskundigen is de archeologische opgraving middenin het centrum van Vught van een bijzondere orde. Het zegt iets over het ontstaan van het dorp.