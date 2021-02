Succesvol digitaal Oeteldonk niet voor herhaling vatbaar, ‘volgend jaar weer op straat, zelf muziek maken’

Zes weken celstraf voor man die inbraak pleegde in pannenkoe­ken­res­tau­rant en mogelijk in meer zaken

15 februari DEN BOSCH - De man (35) zonder vaste woon- of verblijfplaats die onlangs werd betrapt bij een inbraak in restaurant Pannenkoekengoed aan de Ketsheuvel in Orthen moet zes weken de cel in. Dat is bepaald door de rechter. Er was twee maanden cel tegen hem geëist.