Super opkomst voor de Engelenrun

Overleden automobi­list uit Lith is Karol Glot (30)

13:41 DEN BOSCH/OSS - De man uit Lith die zaterdagochtend vroeg overleed bij een eenzijdig ongeval op de Hustenweg in Den Bosch, is de dertigjarige Karol Glot. Dat bevestigt zijn zus Pawel Glot vanuit Polen. Karol Glot heeft de Poolse nationaliteit, hij werkte bij Movianto in Oss.