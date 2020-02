Super-Zandhaas Sjef van Creij krijgt Hannus d’n Heiboer trofee

In 1994 richtte hij met vrienden Team Plezier op, een carnavalsclub die muziek maakte en een wagen bouwde. In 1996 stapte hij over naar De Kepkes. Van Creij is mede-organisator van het 55+ Seniorencarnaval. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich vrijwillig inzet voor Rosmalen in het algemeen en het Zandhazendurps carnaval in het bijzonder.