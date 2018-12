Supercross Brabant in het Autotron: van een lege hal naar een terrein vol klei

Eigenlijk had Bas Verhoeven niets met motors. ,,Hij was vroeger meer van de piano en viool'', zegt zijn vrouw Judith lachend. Terwijl zij wél met vrienden naar de motorcross ging kijken. Dus toen zoon Daan (9) op zijn vijfde vertelde dat hij graag wilde leren motorcrossen, stond ze daar wel voor open. Het duurde even voordat vader ook overtuigd was. ,,Ik wilde eerst zeker weten of hij het wel echt wilde. Het is niet een sport waar je even een proefles doet. Je moet meteen beginnen met een helm, pak, laarzen en een motor. Nu crosst Daan sinds een jaar of twee en zie ik hoeveel plezier hij en zijn broer hebben. Het is echt een uitlaatklep.''

Broer Niels (12) had al allerlei sporten uitgeprobeerd zoals tennis, BMX en voetbal, tot hij zijn broer zag crossen. Toen was hij ook meteen om. ,,Het is echt veel te leuk. Over heuveltjes en in het zand. Ja, dit is het echt wel'', vertelt hij. En met een vader die al decennialang onder meer het paardensportevenement Indoor Brabant organiseert, vond Daan dat hij ook wel iets voor de motorcross kon doen. En dan wel binnen, als het buiten te slecht weer is.

Vader Bas: ,,Zo goed als ik de paardenwereld ken, zo weinig wist ik van de motorcrosswereld. Gaandeweg kwamen we erachter dat het niet alleen de wens van Daan was, maar van nog veel meer mensen. En dus gingen we het gewoon doen.'' Evenementen organiseren is wat Bas Verhoeven het liefst doet. ,,Behalve Indoor Brabant, doen we met ons bedrijf V2 Facility ook Indoor Maastricht, het EK Veldrijden en het tennistoernooi Libéma Open in het Autotron. Vandaar dat dit wel een soort thuiswedstrijd is. Ik ken Autotron door en door.''

Volgens vrouw Judith kan Bas ook niet mee naar andere evenementen zonder alles in zich op te nemen. ,,Gaan we naar een musical, normaal gesproken kijk je dan naar het podium, maar hij kijkt achter zich, naar de techniek.''

Bas lachend: ,,Laatst waren we bij Soldaat van Oranje. Dan zit ik het aantal stoelen te tellen.''

Voor dit nieuwe evenement kreeg hij alle steun van Libéma. ,,En nu rijden er al een paar dagen vrachtwagens vol klei naar het Autotron. Qua organisatie is Indoor Brabant wel vergelijkbaar met dit, maar qua materiaal niet. Normaal gesproken gebruik ik 2000 kubieke meter zand voor zes hallen, maar bij de motorcross is het nu 2000 kubieke meter klei, alleen al voor één hal. Dat zijn zeventig vrachtwagens vol.''

Videoregistratie

Nu zoon Daan het zo allemaal ziet, die bergen klei, de brug en de bochten, twijfelt hij toch wel. ,,Ik vind het een beetje hoog en daarom ook wel spannend om te rijden. Het is wel stoer dat ik het verzonnen heb. Niet iedereen heeft een vader die dat zo maar kan organiseren, toch?''

Niels kan eigenlijk niet meer wachten. ,,Van tevoren dacht ik echt: net óf papa dat gaat doen. Nu kan ik eigenlijk niet meer wachten. Ik heb er ook echt veel te veel zin in.'' Morgen is de baan helemaal klaar en dan kan er getraind worden. De Supercross Brabant, wordt gereden van 28 tot en met 30 december in alle klassen, inclusief de Ladies en de Enduro (cross country) in Autotron Rosmalen. ,,Met videoregistratie en mooie aankleding'', besluit Bas trots.

Volledig scherm Van een lege evenementenhal... © eigen foto

Volledig scherm tot uiteindelijk, na 70 vrachtwagens, een professioneel crosscircuit. © eigen foto

Volledig scherm naar een eerste lading zand... © eigen foto