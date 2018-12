Supermarkten Vught zamelen speelgoed in voor Stichting Mariton

VUGHT - De AH-supermarkten aan de Marktveldpassage en Stationsstraat in Vught zamelen speelgoed in voor de Stichting Mariton. Een lokaal goed doel.

De Vughtse Stichting Mariton is opgezet door Marion de Koning. Ze wil gezinnen met een minima inkomen, die net buiten de voedselbank vallen, helpen waar nodig is. Dit kan door voedsel te schenken, fietsen, huishoudelijke apparaten maar ook door er klusjes te doen of eventueel financiële steun te bieden.

Lees ook 'Zorgen' zit bij Marion de Koning uit Vught in het bloed Lees meer

De Koning is blij met de supermarktactie. ,,Het speelgoed wordt, als het bij mij afgeleverd is, helemaal nagekeken. Als dat gedaan is, wordt het opgeslagen. Al het speelgoed gaat naar minima gezinnen. Gezinnen die door geldgebrek geen Sinterklaas of verjaardagen kunnen vieren. Het is dus heel belangrijk dat het speelgoed bij Stichting Mariton terecht komt!”

Ruilhoekje

De Vughtse begon in eerste instantie ‘Marions Ruilhoekje’ en richtte zich op het ruilen van spullen zoals kleding, schoenen of huishoudelijke artikelen. ,,Voor deze spullen vragen wij producten waar we de voedselpakketten van kunnen maken. De producten verzamelen we per week. Iedere vrijdag maken we de voedselpakketten. Die delen we uit aan minima gezinnen die geen beroep kunnen doen op de voedselbank.”