Supernetwerker ziet gebrek aan visie en besluitvaardigheid in Den Bosch

4 vragen en antwoorden Geen brandalarm bij de buren, geen sprinklers: is de Jheroni­musto­ren eigenlijk wel veilig bij brand?

11:17 Wo 22 jan. De Jheronimustoren is dik 70 meter hoog en toch zit er geen sprinkerlinstallatie in de toren. En terwijl er zondag een appartement afbrandde, ging bij de buren het brandalarm niet af. Wat voor eisen zitten er eigenlijk aan hoogbouw, en is de Jheronimustoren wel veilig?