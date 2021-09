Suppen: dikke pret op een wiebelende, ‘natte evenwichtsbalk’

De zon schijnt vandaag. Tijd voor een vader-zoon-uitje. Ik weet dat het een ongelijke strijd is. Na zoveel jaar journalistiek heb je zitvlees. Mijn zoon, 24 lentes jong, is sportief en loopt regelmatig de halve marathon of meer. We strijken neer aan de Tramkade in Den Bosch. Het wordt suppen geblazen. Dorus Ebben van 22 Shades of Blue legt twee planken in het water en geeft professioneel uitleg over stand up paddling. Een rage die vanuit Hawaï is over komen waaien.