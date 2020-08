Supporters van FC Den Bosch zetten markt blauw met vuurwerk, politie spreekt groep aan

video Strobalen ‘Effe noar Geffe’ verwoest door brand langs A59 bij Geffen

29 augustus NULAND - Een aantal strobalen van het festival ‘Effe naar Geffe’ is vrijdagavond rond 23.00 uur in vlammen opgegaan, naast de A59 tussen Nuland en Geffen. De balen zijn vermoedelijk in brand gestoken. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt.