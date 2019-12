Supportersbus van FC Den Bosch gestopt na tip over coke snuiven voor wedstrijd, fans woedend op politie

DEN BOSCH/BREDA - Een bus vol met FC Den Bosch-supporters is vrijdag op weg naar de wedstrijd tegen NAC in Breda stopgezet door de politie en naar het politiebureau gebracht voor controle. De politie vermoedde dat de harde kern van plan was ‘flink drugs te gaan gebruiken’ na het krijgen van een tip. Maar tijdens het fouilleren van de groep - in het cellencomplex - bleek dat bijna niemand iets op zak had.

De supportersclub van FC Den Bosch noemt het ‘een kansloze actie’ van de politie en adviseert alle betrokkenen een klacht in te dienen. ,,De supporters werden onterecht lastig gevallen”, schrijft de supportersclub van FC Den Bosch op Facebook. ,,Hierbij zijn supporters, waaronder meerdere vrouwen en kinderen, zonder geldige reden of aanleiding naar het politiebureau in Breda afgevoerd om daar uitgebreid gefouilleerd te worden.”

Plannen om te gaan snuiven

De politie kreeg van ‘een betrouwbare tipgever’ te horen dat de harde kern van FC Den Bosch-supporters van plan was ‘in te gaan snuiven’. ,,In plaats van indrinken zouden ze tijdens de wedstrijd hevig onder invloed willen raken”, zegt een politiewoordvoerder. Dat zou beginnen in de bus op weg naar de wedstrijd.

Omdat de tip als betrouwbaar werd gezien, besloot de politie op basis van de Opiumwet de bus aan de kant te zetten. In eerste instantie werd een verkeerde bus op de A59 stopgezet, waarna de politie even later een tweede bus aan de kant zette op de A27 bij Breda.

De verkeerde bus

Daarin zaten gezinnen met kinderen, maar ook een aantal jonge supporters. De bus werd met alle inzittenden naar het politiebureau geleid, waarna de jonge supporters in het cellencomplex gefouilleerd werden. Vrouwen en kinderen mochten in de bus blijven zitten.

Voorzitter van de supportersclub Peter van Leperen zegt in een reactie dat de stopgezette bus ook bij de tweede poging van de politie de verkeerde was. ,,Daarin zit helemaal niet de harde kern, die gaan in hun eigen bus of met eigen vervoer.”

Tijdens de fouillering, die gebeurde in het cellencomplex, bleek er geen sprake van meegenomen grote hoeveelheden harddrugs. De politie vond hier en daar een gebruikershoeveelheid, die in de bus achter was gebleven. Vermoedelijk uit zakken gegooid tijdens het ritje naar het politiebureau, aldus de politie.

De supportersclub is boos en noemt de actie ‘buitenproportioneel’. ,,Zonder geldige reden is een bus met vrouwen en kinderen naar het politiebureau gebracht en is de privacy van mensen ernstig geschonden.” De politie maakte op het bureau foto’s van mensen, die hun identiteitsbewijzen niet konden tonen.

Controle zeker geen ‘losse flodder’

De politiewoordvoerder zegt dat de aanhouding niet zomaar gebeurde en zeker geen ‘losse flodder’ was. ,,Wij gaan echt niet zo serieus op iedere willekeurige tip af.” De woordvoerder zegt dat er uit onderzoek bleek dat er wel degelijk iets aan de hand kon zijn. Dat er uiteindelijk geen grote hoeveelheden harddrugs gevonden zijn, neemt volgens de politie niet weg dat er genoeg aanleiding was voor de actie.

De woordvoerder zegt dat de politie niks tegen de club heeft. ,,Wij hopen op begrip, omdat wij willen voorkomen dat er straks een stel doorgesnoven supporters bij een wedstrijd zit. Dan krijg je onberekenbare situaties.”