Surpriseparty voor 80-jarige levenskunstenaar Willem de Ridder

Van je leven een totaalkunstwerk maken. De binnenkort tachtigjarige Willem de Ridder is er een grootmeester in. De in Den Bosch geboren en getogen Willem de Ridder stond aan de wieg van de huidige jeugdcultuur en vrijzinnige kunstbeleving. In de jaren zestig blies hij leven in het eerste Nederlandse poptijdschrift Hitweek, het baanbrekende seksmagazine Suck en de roemruchte poptempel Paradiso. Altijd hongerig naar meer schakelde De Ridder daarna even snel over naar spraakmakende kunstuitingen of adembenemende verhalensessies. Een eeuwige optimist die op maandag 14 oktober de gezegende leeftijd van tachtig jaar bereikt.