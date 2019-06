Survivalrun Engelen, in het zweet voor het goede doel

Bestuurder beschonken, auto vliegt in brand bij thuiskomst in Den Bosch

13:40 DEN BOSCH - Een man uit Den Bosch is zaterdagavond aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol in zijn auto reed en daarbij tegen onder meer een elektriciteitsmast en een lantaarnpaal was gebotst. Zijn auto was bij thuiskomst aan de Negende Reit in brand gevlogen, aldus de politie.