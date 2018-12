Suzanne Otters-Bruijnen en Stefan Mees uit Vught op VVD-lijst Provinciale Staten

Voor de eerste keer samen het podium op: muzikaal gezin Peijnen­borgh bij Noten op de Noen in Helvoirt

10:02 HELVOIRT - Opa Maarten had de primeur. Hij genoot deze week van een privéconcert van zoon David, schoondochter Ellen en kleinkinderen Felix (22), Casper (20) en Clara (17) in hun huiskamer in Helvoirt. ,,Het is genieten”, aldus opa.