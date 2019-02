Swan Market biedt bovenal podium aan startende crea-bea's op Tramkade

,,We vormen samen een Bosch grafisch ontwerpbureau met de toepasselijke naam Studio MES. Typisch Brabantse grapjes, zoals witte gei't, witte k'nie en witte m'ok zijn verweven in onze ontwerpen", aldus Cuenen.

Nostalgie

Michéle van Alfen uit Den Bosch sprong in de bres voor de Nepalese Parhish, die in 2015 tijdens een aardbeving haar zoon verloor. ,,Parhish is de maakster van al deze katoenen khusi baskets. Ik probeer ze hier nu voor haar te verkopen. Je kunt er van alles indoen: rijst, sokken, brood, you name it", verduidelijkte Van Alphen die regelmatig een bezoek brengt aan het Aziatische land.