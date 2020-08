Swapfiets met blauwe voorband breidt uit met elektrische fiets

De opzet komt er op neer dat ‘members’ voor een bedrag dat varieert van 16,50 tot 19,50 per maand beschikken over een fiets die binnen een dag wordt gerepareerd. Kleine werkzaamheden kunnen worden verricht in de winkel die is gevestigd in de Bossche Vughterstraat.

Oudste klant

Het type klanten kan verschillen van vestiging tot vestiging. Volgens de woordvoerder bestaat 32 procent van de Bossche klanten uit studenten (19 procent is mannelijk en 22 procent is vrouwelijk). ,,Den Bosch heeft een relatief laag percentage aan studenten in vergelijking met bijvoorbeeld Groningen gezien het een mindere studentenstad is. Het grote verschil ligt hem vaak in het feit of dat er universiteiten aanwezig zijn of niet. De meeste members in Den Bosch zijn in de leeftijd van 21 tot 23 jaar. De oudste klant in Den Bosch is 65 jaar.’’