Swapfiets opent ook winkel in Vughterstraat Den Bosch

In het pand waar voorheen de winkel Webshop Only zat - ter hoogte van de AH - opent het bedrijf donderdagmiddag dus ook een winkel. ,,Het grote voordeel van de winkel is dat onze klanten geen afspraak hoeven te maken om hun fiets te laten maken. Wanneer er iets kleins mis is, zoals bijvoorbeeld het verstellen van het zadel of het repareren van de fietsbel, ervaren onze klanten het als prettig om gewoon even te langs de winkel te fietsen in plaats van een afspraak aan huis in te plannen”, zo zegt een woordvoerder van het bedrijf.