Swapfiets sluit deuren van winkel in Den Bosch: ‘Gaan investeren in de service’

‘Voordeel om langs winkel te fietsen’

In het voorjaar 2018 zette Swapfiets de eerste stappen (of trappen, om in fietstermen te blijven) in Den Bosch en later dat jaar opende het bedrijf een winkel aan de Vughterstraat. ,,Het grote voordeel van de winkel is dat onze klanten geen afspraak hoeven te maken om hun fiets te laten maken. Wanneer er iets kleins mis is, ervaren ze het als prettig om gewoon even te langs de winkel te fietsen in plaats van een afspraak aan huis in te plannen”, zei een woordvoerder van het bedrijf toentertijd.