Swim to Fight Cancer levert recordbedrag van 525.000 euro op in Den Bosch

DEN BOSCH - Verbondenheid, emotie, ontlading. Drie steekwoorden die samen de lading aardig dekken. De vierde editie van de Swim to Fight Cancer in Den Bosch heeft alle verwachtingen overtroffen. Met een (voorlopige) recordopbrengst van ruim 525.000 euro. ,,Dit zijn allemaal helden."

Als een biddende roofvogel tuurt-ie ouderwets strak voor zich uit. Ringspecialist Yuri van Gelder toont tijdens de openingsact bij de startlocatie aan de Groote Hekel nog maar eens zijn wereldklasse. De daarmee gepaard gaande explosiviteit en energie die vrijkomt, werken als een rode lap op een stier op de talrijke toeschouwers, met inbegrip van de gereedstaande deelnemers in hun wetsuits.

Joost Reijns, een andere sportheld, is een van hen. ,,Dit is mooi en aangrijpend tegelijk. Ik heb zelf die rotziekte gehad, waardoor dit prachtige evenement veel emoties bij me oproept", zegt de ex-topzwemmer bij wie jaren geleden kort na een EK teelbalkanker werd geconstateerd. ,,Heb giga veel mazzel gehad dat ik de ziekte heb overwonnen; velen hebben het helaas niet na kunnen vertellen. Het feit dat ik nu meedoe, voelt zó goed.”

Sambabands

In vijftallen belanden de deelnemers via een enorme glijbaan in het water, om vervolgens onder luide aanmoedigingen en gejuich aan de twee kilometerslange zwemtocht te beginnen. Supporters langs de harige oevers van de Singelgracht en Stadsdommel schreeuwen hun kelen schor. ,,Dit zijn allemaal helden", wordt er gescandeerd. Diverse brass- en sambabands doen er qua volume een schepje bovenop; ze zorgen voor een vrolijke, opbeurende noot onderweg.

Ter hoogte het Wilhelminaplein krijgen de volwassenen in het klotsende water gezelschap van een aanzienlijke groep kinderen. Ze hebben zo'n achthonderd meter voor de boeg voor ze de finish bereiken. De elfjarige Kim Reijnen uit Vught, die van alle deelnemers het meeste geld heeft opgehaald, is super gemotiveerd om óók in sportief opzicht haar bijdrage te leveren. ,,Ik zwem onder meer voor mijn lieve zusje Eef. Ze is vorig jaar overleden, vanwege een ongeneeslijke tumor in haar hoofd. Ik denk nog elke dag aan haar", vertelt ze.

Ontlading

Bij Bolwerk Sint-Jan, de eindhalte, is het een en al ontlading. ,,Doordat ik nog altijd herstellende ben van een slopende stamceltransplantatie zag ik vooraf op tegen deze race. In m'n gedachten was ik al bezig met het beklimmen van de Mount Everest. Maar al die duizenden enthousiaste mensen langs de kant bezorgen je zovéél adrenaline. Ze schreeuwen je vooruit. In één woord: fantastisch", onderstreept Johan van Loon(50) uit Nederhemert.